Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин
20:30 02.10.2025 (обновлено: 21:34 02.10.2025)
Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин
Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин
Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
украина
россия
владимир путин
запорожская аэс
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
украина
россия
украина, россия, владимир путин, запорожская аэс, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Украина, Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин

Путин: Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Происходит все, что происходило до сих пор. Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению атомной электростанции", — сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Появились подробности о повреждении ЛЭП, которые питали ЗАЭС
Вчера, 10:55
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинЗапорожская АЭСМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
