Путин подробно рассказ о российской политике, считает эксперт
Путин подробно рассказ о российской политике, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2025
Путин подробно рассказ о российской политике, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин в деталях рассказал о внутренней и внешней российской политике экспертам Международного клуба "Валдай", это позволит им лучше... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:28:00+03:00
2025-10-02T23:28:00+03:00
2025-10-02T23:28:00+03:00
Путин подробно рассказ о российской политике, считает эксперт
Маранди: Путин в деталях рассказал о российской политике участникам "Валдая"
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в деталях рассказал о внутренней и внешней российской политике экспертам Международного клуба "Валдай", это позволит им лучше понимать Россию, поделился мнением с РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.
Президент РФ
принял участие в пленарной сессии 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай
" в Сочи
. Выступление Владимира Путина
на пленарной сессии клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа.
"Думаю, что президент Путин провел много времени с гостями, подробно объяснив им российскую политику, как внутри страны, так и за рубежом, и я думаю, что это было очень тактично с его стороны. Для нас (экспертов – ред.) очень важно лучше понять Россию", - сказал Маранди по итогам пленарной сессии.
Эксперт также поделился мнением по поводу ответа президента России на его вопрос о ситуации в Палестине
и секторе Газа.
"Важно то, что и иранцы, и русские, в частности, президент России Путин, очень четко заявили, что палестинский народ должен иметь право последнего слова в отношении своей собственной судьбы… Я думаю, что русские показали всему миру, что их отношение к палестинскому народу полностью отличается от отношения Запада, и мир признает это", - отметил профессор Тегеранского университета.
По его словам, главными целями клуба "Валдай" являются объединение людей и развитие взаимопонимания между ними.
"Он (Путин – ред.) сыграл очень важную роль (в объединении людей – ред.), потратив на это так много времени… И я лично очень благодарен ему за это", - заключил Маранди.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.