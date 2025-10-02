Путин подробно рассказ о российской политике, считает эксперт

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в деталях рассказал о внутренней и внешней российской политике экспертам Международного клуба "Валдай", это позволит им лучше понимать Россию, поделился мнением с РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.

"Думаю, что президент Путин провел много времени с гостями, подробно объяснив им российскую политику, как внутри страны, так и за рубежом, и я думаю, что это было очень тактично с его стороны. Для нас (экспертов – ред.) очень важно лучше понять Россию", - сказал Маранди по итогам пленарной сессии.

Эксперт также поделился мнением по поводу ответа президента России на его вопрос о ситуации в Палестине и секторе Газа.

"Важно то, что и иранцы, и русские, в частности, президент России Путин, очень четко заявили, что палестинский народ должен иметь право последнего слова в отношении своей собственной судьбы… Я думаю, что русские показали всему миру, что их отношение к палестинскому народу полностью отличается от отношения Запада, и мир признает это", - отметил профессор Тегеранского университета.

По его словам, главными целями клуба "Валдай" являются объединение людей и развитие взаимопонимания между ними.

"Он (Путин – ред.) сыграл очень важную роль (в объединении людей – ред.), потратив на это так много времени… И я лично очень благодарен ему за это", - заключил Маранди.