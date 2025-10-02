Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом - РИА Новости, 02.10.2025
23:18 02.10.2025
Путин рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом
Президент России Владимир Путин на на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.
"Советский Союз рухнул, и российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь - и я так думал - теперь мы одна семья, цивилизационная. Сейчас мы обнимемся… и пойдем - общая семья народов, будет там по-семейному хорошо жить. Нифига подобного", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал простофилями тех, кто ожидал хороших отношений с Западом
Вчера, 22:19
Он вспомнил, что когда стал директором ФСБ, для него как для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза было неожиданным, что так называемые партнеры поддерживали сепаратизм, террористов, в том числе "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещена в РФ), на Северном Кавказе.
"И когда я им говорю, вы что делаете-то? Вы с ума сошли? Мы же как бы свои все, "буржуинские", как в известной детской книжке писали. Нам давайте бочонок мёда, большую ложку, будем вместе сейчас чавкать, мёд кушать", - описал свои ожидания от отношений с Западом российский лидер.
Путин добавил, что будучи директором ФСБ он столкнулся с парадоксом: с одной стороны оковы прежней идеологии рухнули, а с другой стороны ЦРУ работает в Закавказье и на Северном Кавказе, содержит агентуру, в том числе и из числа радикалов, снабжает их деньгами, оказывает информационную, политическую поддержку, дает оружие, перебрасывает их на своих вертолётах.
"Вот забрался же на такие высокие посты, я обалдел просто. Думаю, ну что же это происходит? А это вот и есть геополитическая борьба. Плевать хотели все уже на всякие идеологические разногласия. Их нет", - заявил глава государства.
И некоторые государства мира знают, что и в отношении них тоже вынашивались подобные планы, а в это время, Советский Союз должен оставить большую часть и расколоться как минимум на четыре части, вспомнил Путин слова американского политолога, советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского.
"О чём это говорит? О том, что идеологические соображения… Они и тогда были в основном ширмой, а в основе противоречий лежат всё-таки геополитические, то есть цивилизационные противоречия", - подытожил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, заявил Путин
Вчера, 18:32
 
