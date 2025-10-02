Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Глава государства высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, процитировал императора Петра I и признался в любви к Москве.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае" - РИА Новости, 02.10.2025
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению"... РИА Новости, 02.10.2025
О патриотизме россиян, истерии Запада и успехах в зоне СВО. Заявления Путина на заседании клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году – "Полицентричный мир: инструкция по применению". Глава государства высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, процитировал императора Петра I и признался в любви к Москве.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Глава государства высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, процитировал императора Петра I и признался в любви к Москве.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
