Путин рассказал, что не успевает смотреть страны - РИА Новости, 02.10.2025
22:56 02.10.2025
Путин рассказал, что не успевает смотреть страны
Президент России Владимир Путин рассказал, что график его рабочих поездок не позволяет посмотреть страну, в которой он находится. РИА Новости, 02.10.2025
россия
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что график его рабочих поездок не позволяет посмотреть страну, в которой он находится.
"Уже мало стран, в которых я не был, но я почти ничего там не видел. Как работа складывается: аэропорт - самолет - зал для каких-то мероприятий - аэропорт - самолет - Кремль. Опять Кремль - самолет... Ну нифига не видишь, извините за простоту выражения", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Песков сравнил график Путина с доменной печью
21 сентября, 13:46
 
Россия
Владимир Путин
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
