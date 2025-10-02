Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046053735.html
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком назвал ситуацию в РС БиГ сложной. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:49:00+03:00
2025-10-02T22:49:00+03:00
россия
сочи
республика сербская
милорад додик
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251002/dodik-2045942267.html
россия
сочи
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, республика сербская, милорад додик, владимир путин, в мире
Россия, Сочи, Республика Сербская, Милорад Додик, Владимир Путин, В мире
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной

Путин на встрече с Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком назвал ситуацию в РС БиГ сложной.
"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная", - отметил Путин.
Президент РФ добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика. При этом российский лидер подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания отношений с Россией.
Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения. Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской.
"Согласен с вами, что у нас ситуация сложная", - отметил Додик.
Он поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай".
"Очень приятно видеть прогресс в России, у меня была возможность присутствовать 9 мая на параде Победы. Это было впечатляюще", - сказал Додик.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах
Вчера, 18:17
 
РоссияСочиРеспублика СербскаяМилорад ДодикВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала