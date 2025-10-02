Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком назвал ситуацию в РС БиГ сложной.

"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи . Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная", - отметил Путин

Президент РФ добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика . При этом российский лидер подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания отношений с Россией.

Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения. Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской

"Согласен с вами, что у нас ситуация сложная", - отметил Додик.

Он поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай".