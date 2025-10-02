https://ria.ru/20251002/putin-2046053735.html
Путин назвал ситуацию в Республике Сербской сложной
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком назвал ситуацию в РС БиГ сложной. РИА Новости, 02.10.2025
россия
сочи
республика сербская
милорад додик
владимир путин
в мире
россия
сочи
республика сербская
Путин на встрече с Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком назвал ситуацию в РС БиГ сложной.
"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи
. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная", - отметил Путин
.
Президент РФ
добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика
. При этом российский лидер подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания отношений с Россией.
Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения. Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской
.
"Согласен с вами, что у нас ситуация сложная", - отметил Додик.
Он поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай".
"Очень приятно видеть прогресс в России, у меня была возможность присутствовать 9 мая на параде Победы. Это было впечатляюще", - сказал Додик.