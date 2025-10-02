Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина - РИА Новости, 02.10.2025
22:36 02.10.2025
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировые СМИ, следящие за выступлением президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", обращают особое внимание на его слова о возможном ответе РФ на милитаризацию Европы.
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Выделяя среди других тем именно предполагаемый ответ России на милитаризацию Европы, СМИ отмечают призыв российского президента к лидерам государств Евросоюза больше не твердить о якобы "российской угрозе" и заняться решением проблем их собственных стран.
"Путин отверг идею о том, что Россия однажды может атаковать члена военного альянса НАТО, как ту, в которую "невозможно поверить", - пишет индийская газета Economic Times.
Аргентинская газета Clarin обратила внимание, что заявление Путина о том, что в Москве "внимательно следят за набирающей силу милитаризацией Европы", прозвучало после слов премьер-министра Дании Метте Фредериксен, что континент переживает "самый опасный момент со Второй мировой войны".
Кроме того, на слова президента России о милитаризации Европы особое внимание обратили арабский телеканал Al Jazeera, испанское агентство EFE, сингапурская газета Straits Times.
Американское издание Newsweek назвало слова Путина о том, что "нужно быть готовым к чему угодно", призывом к "глобальной готовности на фоне быстрых изменений", а также обратило внимание на быструю ответную реакцию в случае провокации со стороны Европы.
Индийский канал WION отдельно выделил слова Путина о том, что, конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп был у власти в США в то время.
Индийский журнал India Today обратил внимание на то, что Путин поблагодарил членов БРИКС за поддержание мира на Украине, издание также на фоне этого напомнило о запланированном визите российского лидера в Нью-Дели в декабре.
Израильская газета Times of Israel подчеркнула, что Путин в ходе выступления выделил и конфликт в секторе Газа, заявив о возможном "свете в конце тоннеля".
