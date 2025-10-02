https://ria.ru/20251002/putin-2046051127.html
На поле боя больше невозможны "клинья Гудериана", заявил Путин
На поле боя больше невозможны "клинья Гудериана", заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
На поле боя больше невозможны "клинья Гудериана", заявил Путин
На поле боя многое меняется, больше невозможны "клинья Гудериана" или "прорывы Рыбалко", заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:10:00+03:00
2025-10-02T22:10:00+03:00
2025-10-02T22:34:00+03:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_203557d970f988d6e3125feec35ca031.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046049627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c6a30d863683fd21a123d5a24d442f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика
На поле боя больше невозможны "клинья Гудериана", заявил Путин
Путин: на поле боя больше нет клиньев Гудериана или прорывов Рыбалко