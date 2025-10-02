Путин рассказал, что его удивила история сына замдиректора ЦРУ

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его удивила история воевавшего и погибшего в зоне СВО сына заместителя директора ЦРУ Майкла Глосса.

Он добавил, что "действительно, выяснилось, что у него непростые родители".

"Повторяю еще раз - я об этом ничего не знал", - заключил глава российского государства.