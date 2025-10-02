Рейтинг@Mail.ru
21:40 02.10.2025 (обновлено: 22:33 02.10.2025)
Путин рассказал, что его удивила история сына замдиректора ЦРУ

Путин рассказал, что его удивила история сына замглавы ЦРУ Глосса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его удивила история воевавшего и погибшего в зоне СВО сына заместителя директора ЦРУ Майкла Глосса.
"Узнал (историю Глосса - ред.), когда поступил проект указа о его награждении Орденом Мужества. Честно? Не скрою, меня это самого немало удивило", - рассказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что "действительно, выяснилось, что у него непростые родители".
"Мама - действующий замдиректора Центрального разведывательного управления США, а отец - ветеран военно-морских сил и, по-моему, возглавляет одну из крупнейших компаний-подрядчика Пентагона. Это, конечно, нерядовая семья", - добавил президент.
"Повторяю еще раз - я об этом ничего не знал", - заключил глава российского государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин об участнике СВО, который женился по его совету - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ
12 июня, 16:07
 
