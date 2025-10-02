Рейтинг@Mail.ru
Слова Путина о Трампе могут подтолкнуть США к разговору, считает политолог - РИА Новости, 02.10.2025
22:33 02.10.2025
Слова Путина о Трампе могут подтолкнуть США к разговору, считает политолог
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Слова Путина о Трампе могут подтолкнуть США к разговору, считает политолог

Блохин: слова Путина о Трампе могут придать импульс переговорам между странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комплиментарные высказывания президента РФ Владимира Путина о коллеге из США Дональде Трампе могут придать импульс переговорам между странами, но влияние глубинного государства и агрессивно настроенных европейцев работают против этого, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Российский лидер, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил защиту национальных интересов США Трампом. Путин указал, что президент США внимательно слушал его позицию на переговорах на Аляске. Также президент России высказал готовность продолжать эту дискуссию.
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске
Вчера, 21:27
"С нашей стороны сигнал хороший, но мяч на стороне США. Много факторов сдерживающих: Украина, Европа, окружение Трампа, "глубинное государство", - сказал РИА Новости Константин Блохин, комментируя возможность новых контактов между Москвой и Вашингтоном после выступления Путина.
По оценке эксперта, даже сам Дональд Трамп находится в положении, когда новый раунд переговоров с Россией сложно начинать из-за занявшей крайне агрессивную позицию Европы и якобы обсуждаемого предоставления Украине ракет Tomahawk. При этом на личном уровне российский и американский лидер установили крайне теплые отношения, уверен собеседник агентства.
"Но между Путиным и (президентом США в 2001-2009 годах Джорджем) Бушем-младшим тоже химия была. Вывела ли эта химия российско-американские отношения на новый уровень? Ничего подобного. Химия между президентами не означает автоматическую нормализацию отношений", - заключил он.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, саммит позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
Путин высказался о контактах с Трампом
Вчера, 21:15
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
