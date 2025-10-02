Слова Путина о Трампе могут подтолкнуть США к разговору, считает политолог

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комплиментарные высказывания президента РФ Владимира Путина о коллеге из США Дональде Трампе могут придать импульс переговорам между странами, но влияние глубинного государства и агрессивно настроенных европейцев работают против этого, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Трампом. Российский лидер, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил защиту национальных интересов США Путин указал, что президент США внимательно слушал его позицию на переговорах на Аляске . Также президент России высказал готовность продолжать эту дискуссию.

"С нашей стороны сигнал хороший, но мяч на стороне США. Много факторов сдерживающих: Украина Европа , окружение Трампа, "глубинное государство", - сказал РИА Новости Константин Блохин, комментируя возможность новых контактов между Москвой Вашингтоном после выступления Путина.

По оценке эксперта, даже сам Дональд Трамп находится в положении, когда новый раунд переговоров с Россией сложно начинать из-за занявшей крайне агрессивную позицию Европы и якобы обсуждаемого предоставления Украине ракет Tomahawk. При этом на личном уровне российский и американский лидер установили крайне теплые отношения, уверен собеседник агентства.

"Но между Путиным и (президентом США в 2001-2009 годах Джорджем) Бушем-младшим тоже химия была. Вывела ли эта химия российско-американские отношения на новый уровень? Ничего подобного. Химия между президентами не означает автоматическую нормализацию отношений", - заключил он.

На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.