Путин ответил тем, кто хочет участия КНР в системе ограничений СНВ
Те, кто хотел бы подключить Китай к системе ограничений СНВ, пусть договариваются с ними, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
