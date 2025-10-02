https://ria.ru/20251002/putin-2046048114.html
Путин пошутил про директора ЦРУ
Путин пошутил про директора ЦРУ - РИА Новости, 02.10.2025
Путин пошутил про директора ЦРУ
Президент РФ Владимир Путин рассмешил участников пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" оговоркой про "директора ЦРУ".
Путин рассмешил участников "Валдая" оговоркой про "директора ЦРУ"
Путин рассмешил участников "Валдая" оговоркой про "директора ЦРУ".
Путин пошутил про директора ЦРУ
Путин рассмешил участников форума "Валдай" оговоркой про директора ЦРУ