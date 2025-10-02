Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил про директора ЦРУ - РИА Новости, 02.10.2025
22:21 02.10.2025 (обновлено: 22:30 02.10.2025)
Путин пошутил про директора ЦРУ
Путин пошутил про директора ЦРУ - РИА Новости, 02.10.2025
Путин пошутил про директора ЦРУ
Президент РФ Владимир Путин рассмешил участников пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" оговоркой про "директора ЦРУ". РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассмешил участников "Валдая" оговоркой про "директора ЦРУ"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассмешил участников пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" оговоркой про "директора ЦРУ".
"Я что увидел, как директор ЦРУ..." - сказал Путин.
Участники пленарного заседания рассмеялись.
"Будущий, будущий", - пошутил президент.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
