https://ria.ru/20251002/putin-2046047962.html
Путин убежден, что спрос на топливо будет увеличиваться
Путин убежден, что спрос на топливо будет увеличиваться - РИА Новости, 02.10.2025
Путин убежден, что спрос на топливо будет увеличиваться
Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:21:00+03:00
2025-10-02T22:21:00+03:00
2025-10-02T22:21:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037077250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин убежден, что спрос на топливо будет увеличиваться
Путин: спрос на топливо будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики