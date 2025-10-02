https://ria.ru/20251002/putin-2046047644.html
Путин рассказал, что у него много комфортных собеседников
Путин рассказал, что у него много комфортных собеседников - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что у него много комфортных собеседников
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у него много комфортных собеседников, в этом смысле... РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что у него много комфортных собеседников
Путин заявил, что у него много комфортных собеседников, монополии ни у кого нет