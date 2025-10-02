https://ria.ru/20251002/putin-2046046853.html
Путин завершил выступление на заседании клуба "Валдай"
Путин завершил выступление на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 02.10.2025
Путин завершил выступление на заседании клуба "Валдай"
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии заседания Валдайского клуба продолжалось почти четыре часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:17:00+03:00
2025-10-02T22:17:00+03:00
2025-10-02T22:18:00+03:00
великий новгород
валдай
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950059_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a21bba7a8e8727c9043f589c45c7842.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950059_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_80bf0379c9bc790c070f18322b979998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, выступление путина на "валдае" — 2025
Великий Новгород, Валдай, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин завершил выступление на заседании клуба "Валдай"
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай" продлилось почти 4 часа
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии заседания Валдайского клуба продолжалось почти четыре часа, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема нынешнего заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.