Путин призвал учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии
Путин призвал учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, РИА Новости, 02.10.2025
