Путин призвал учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии - РИА Новости, 02.10.2025
22:16 02.10.2025
Путин призвал учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии

Путин: нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, особенно на фоне планов Парижа предоставить "ядерный зонтик" Европе.
"У нас возникает вопрос, если Китай надо подключать к этому - да, но почему тогда, значит, оставить за скобками ядерный потенциал Великобритании, Франции, они же члены НАТО, между прочим. Тем более, что Франция хочет предоставить свой "ядерный зонтик" всей объединенной Европе. Ну как, не учитывать, что ли?" - сказал Путин.
