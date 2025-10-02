Потребности мира в энергоносителях будут удовлетворяться, сообщил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Потребности мирового рынка в энергоносителях будут удовлетворяться, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Но что бы ни случилось, все равно эти потребности мирового рынка в энергоносителях будут удовлетворяться", - сказал президент.