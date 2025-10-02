Путин рассказал, что будет если США согласятся на предложение по ДСНВ

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если администрация США согласится на предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то он знает, что будет в течение года, но что будет дальше - нет.
Путин 22 сентября на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
"Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю. А что будет дальше за этими рамками, трудно сказать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
