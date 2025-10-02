https://ria.ru/20251002/putin-2046045919.html
Россия готова при необходимости провести ядерные испытания, заявил Путин
Россия готова при необходимости провести ядерные испытания, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия готова при необходимости провести ядерные испытания, заявил Путин
Москва знает, что некоторые страны готовят ядерные испытания, если те их проведут, РФ сделает то же самое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:14:00+03:00
2025-10-02T22:14:00+03:00
2025-10-02T22:14:00+03:00
россия
москва
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_3bfbdd9e937a8423092b0b91627cda00.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046043704.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5ae2f348d2bc7fafbec120202bb14e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Москва, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия готова при необходимости провести ядерные испытания, заявил Путин
Путин: если другие страны проведут ядерные испытания, то РФ сделает то же самое