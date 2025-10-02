Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал диалог по СНВ непростым - РИА Новости, 02.10.2025
22:11 02.10.2025
Путин назвал диалог по СНВ непростым
Путин назвал диалог по СНВ непростым - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал диалог по СНВ непростым
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал диалог по Договору о СНВ непростым. РИА Новости, 02.10.2025
россия
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
россия
сша
россия, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, В мире
Путин назвал диалог по СНВ непростым

Путин назвал диалог с США по СНВ непростым

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал диалог по Договору о СНВ непростым.
"Диалог непростой, мы знаем подводные камни этого диалога", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
