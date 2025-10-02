Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада
22:10 02.10.2025 (обновлено: 22:15 02.10.2025)
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада
ссср
россия
великий новгород
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
2025
Путин об иллюзиях в отношении Запада, которые были у некоторых после распада СССР
"Ни фига подобного". Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада, которые были у некоторых после распада СССР: думали, теперь мы одна семья.
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада

Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада после распада СССР

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада, которые были у некоторых после распада СССР: думали, теперь мы одна семья - "нифига подобного".
"Советский Союз рухнул, и российские простофили и бывшие чиновники СССР думали, что теперь - и я так думал - мы одна семья, цивилизационная. Сейчас мы обнимемся… и пойдем - общая семья народов, (будем - ред.) по-семейному хорошо жить. Нифига подобного", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Уймитесь, займитесь своими проблемами. Обращение Путина к западным элитам - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин обратился к западным элитам
