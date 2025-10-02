https://ria.ru/20251002/putin-2046044517.html
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада
ссср
россия
великий новгород
Путин об иллюзиях в отношении Запада, которые были у некоторых после распада СССР
"Ни фига подобного". Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада, которые были у некоторых после распада СССР: думали, теперь мы одна семья.
Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада
