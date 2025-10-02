https://ria.ru/20251002/putin-2046043704.html
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США - РИА Новости, 02.10.2025
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США
Количество ядерных зарядов на подводных лодках у РФ и США примерно одинаковое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
сша
великий новгород
владимир путин
россия
сша
великий новгород
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США
Путин: количество ядерных зарядов на подлодках у РФ и США примерно одинаковое