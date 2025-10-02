Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Количество ядерных зарядов на подводных лодках у РФ и США примерно одинаковое, заявил президент России Владимир Путин.

"У американцев больше подводных лодок. Но количество ядерных зарядов на этих лодках примерно одинаковое", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".