Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро

Сегодня, в заключительный день XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, все ждали выступления президента России Владимира Путина.

Прямые эфиры с российским лидером всегда привлекают самое пристальное внимание отечественной и международной аудитории, но сегодня большинство ждало ответа на вопросы: находится ли мир в точке невозврата? Каким видит Путин выход из чрезвычайно взрывоопасной ситуации, к которой привели действия европейских элит по искусственному нагнетанию военной истерии? По сути, нашей стране угрожают войной, и готова ли Россия сдаться и отступить?

Начав свое выступление с оценки международной обстановки, российский президент заявил, что прошлая модель сосуществования в парадигме "гегемон — сателлиты или враги" себя исчерпала, а мир входит в эпоху "философии сложности", где "соблазн абсолютной власти (Запада)" уже не работает. Путин признал, что интересы стран никогда не совпадают полностью, но, чтобы мир выжил, "всем игрокам придется учитывать интересы друг друга".

Посыл однозначный: запреты не работают, и у всякой (даже большой) силы есть предел — Запад уверен, что "против лома нет приема", но "на любой лом всегда есть другой лом".

Красноречивый пример — провал попытки действовать ломом против нас: "Карательные меры против России потерпели полный крах, Россия показала высочайшую степень устойчивости в противостоянии санкциям". Но дело даже не в том, что нашу страну не удалось поставить на колени: коллективный Запад своими действиями пилит сук, на котором он сам сидит. Дело в том, что "Россия необходима как часть всеобщего равновесия, мировой баланс без России не выстраивается". Результат — теперь в мире "в безопасности себя не чувствует никто".

На фоне нагнетания в западных СМИ нарратива о том, что важнейший для мировой безопасности диалог между США и Россией сошел на нет и что "Трамп переобулся" и "сдался ястребам", Путин охарактеризовал ситуацию как открытую дверь: противоречия есть, и это нормально — главное, как эти противоречия решать. Если США при нынешней администрации провозглашают, что действуют исключительно в своих интересах (что объяснимо и нормально), то и Россия "оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами". Здесь нет тупика: "если вести даже самый жестокий торг, но со взаимным уважением — вариант решений возможен".

Что касается совершенного безумия, которое творится сейчас в Европе , когда лидеры стран ЕС НАТО в открытую призывают сбивать российские самолеты и заблокировать для наших судов Балтику, то, по мнению российского лидера, "европейские политики пытаются "залатать трещины" в здании Европы путем формирования образа врага в лице России".

Характерно, что именно сегодня в западной прессе вышел ряд публикаций, где очень явно отражается нынешний самоубийственный подход части западных элит к текущей ситуации. Например, в статье The Economist присутствуют говорящие о многом пассажи: "Владимир Путин испытывает Запад на прочность"; "Путин намерен разрушить единство НАТО"; "Путин ненавидит классические либеральные демократии". "Если Россия останется безнаказанной в ограниченной агрессии, рано или поздно это выльется в нечто по-настоящему опасное", а это значит, что "НАТО должна твердо демонстрировать последствия для России" и "нужно отвечать жестче".

По сути, общественное мнение в Европе подготавливается к тому, что военный конфликт с Россией переходит из категории "невозможное" в категорию "необходимое" и "неизбежное".

Именно в связи с этой тревожной трансформацией смыслов Путин отметил в своей речи, что "самовнушение (о возможности нанесения военного поражения России) — вещь опасная", потому что "ставки чрезвычайно высоки".

По словам российского президента, "если появится желание потягаться в военной сфере — вольному воля", но при этом "ответные меры не заставят себя ждать и будут очень убедительными".

И центральное сообщение нашим европейским непартнерам: "для провокаторов (в отношении России) все заканчивалось плохо, и исключений не будет" — "слабости и нерешительности Россия не проявит никогда".

Примерно об этом говорят и авторы сегодняшней статьи в американском издании The National Interest. Согласно изданию, "если США не поддержат НАТО в войне с Россией, Европа останется один на один с крайне опасной ситуацией", потому что ресурсов на войну с Россией у Европы просто нет. Вот почему "европейские лидеры вынуждены демонстративно бросать вызов "русскому медведю" — надеясь, что эффектный жест заставит Трампа прийти на помощь".

Путин прямо сказал европейским подстрекателям одну простую вещь: "Уймитесь, спите спокойно, займитесь своими проблемами". Но если выбор будет сделан в пользу войны, то мы готовы идти до конца, потому что "все меняется, кроме одного: храбрости, мужества и героизма русского солдата". И совершенно неважно, что даже сейчас мы по факту воюем не с ВСУ , а со всеми странами НАТО: "мы в себе уверены".

И совсем не случайно Владимир Путин на "Валдае" процитировал стихотворение Пушкина 1831 года под названием "Бородинская годовщина":



И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!

Российский президент указал на единственный факт, который приводит наших врагов в исступление, — это сам факт существования России, а все остальное лишь надуманные поводы, отговорки и плохой театр.