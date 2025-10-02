https://ria.ru/20251002/putin-2046041971.html
Путин прокомментировал слова Запада о нападении России на Украину
Путин прокомментировал слова Запада о нападении России на Украину - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал слова Запада о нападении России на Украину
Запад говорит, что Россия напала на Украину, а то, что на Донбассе убивали детей, предпочитает не учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал слова Запада о нападении России на Украину
Путин: Запад говорит, что РФ напала на Украину, игнорируя убийства на Донбассе