Путин пошутил про название ракеты "Орешник"

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил про название ракеты "Орешник" - не "Орешкин", а "Орешник".

"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник", - сказал глава государства.