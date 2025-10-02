https://ria.ru/20251002/putin-2046041435.html
Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
Путин пошутил про название ракеты "Орешник" - РИА Новости, 02.10.2025
Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил про название ракеты "Орешник" - не "Орешкин", а "Орешник".
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
безопасность
россия
Не "Орешкин". Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил про название ракеты "Орешник" - не "Орешкин", а "Орешник"
Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
Путин пошутил, что ракета называется "Орешник", а не "Орешкин"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил про название ракеты "Орешник" - не "Орешкин", а "Орешник".
"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник", - сказал глава государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.