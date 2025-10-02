Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф - РИА Новости, 02.10.2025
22:00 02.10.2025
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф
Президент России Владимир Путин сказал о президенте Финляндии Александре Стуббе, что тот хорошо играет в гольф, но этого недостаточно. РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
Путин о президенте Финляндии: он хорошо играет в гольф, но этого недостаточно
Путин, говоря о президенте Финляндии Александре Стуббе, заявил, что тот хорошо играет в гольф, но этого недостаточно
россия, финляндия, сша, владимир путин
Россия, Финляндия, США, Владимир Путин
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф

Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф, но этого недостаточно

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о президенте Финляндии Александре Стуббе, что тот хорошо играет в гольф, но этого недостаточно.
"Господин Стубб, (президент США - ред.) Дональд (Трамп - ред.) говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо, но этого недостаточно. Я ничего не хочу плохого сказать. Я сам люблю спорт. Но этого недостаточно", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Стубб сделал заявление о войне с Россией
28 сентября, 16:54
 
РоссияФинляндияСШАВладимир Путин
 
 
