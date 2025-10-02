https://ria.ru/20251002/putin-2046040912.html
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф
Президент России Владимир Путин сказал о президенте Финляндии Александре Стуббе, что тот хорошо играет в гольф, но этого недостаточно. РИА Новости, 02.10.2025
Путин о президенте Финляндии: он хорошо играет в гольф, но этого недостаточно
Путин, говоря о президенте Финляндии Александре Стуббе, заявил, что тот хорошо играет в гольф, но этого недостаточно
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф
Путин заявил, что Стубб хорошо играет в гольф, но этого недостаточно