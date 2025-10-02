https://ria.ru/20251002/putin-2046040561.html
Путин рассказал о жизни представителей разных религий в России
Представители разных религий, народов России живут вместе на протяжении веков, это особая культура, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Представители разных религий, народов России живут вместе на протяжении веков, это особая культура, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас все люди - представители разных религий, народов - все на своей родной почве, но живут вместе на протяжении веков. Это особая культура, особая цивилизация, которая у нас складывалась. Мы научились вместе жить, существовать, развиваться, понимать преимущества такого совместного развития", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
