Путин рассказал о жизни представителей разных религий в России - РИА Новости, 02.10.2025
21:59 02.10.2025
Путин рассказал о жизни представителей разных религий в России
Путин рассказал о жизни представителей разных религий в России
Представители разных религий, народов России живут вместе на протяжении веков, это особая культура, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал о жизни представителей разных религий в России

Путин: представители разных религий живут вместе в России на протяжении веков

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Представители разных религий, народов России живут вместе на протяжении веков, это особая культура, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас все люди - представители разных религий, народов - все на своей родной почве, но живут вместе на протяжении веков. Это особая культура, особая цивилизация, которая у нас складывалась. Мы научились вместе жить, существовать, развиваться, понимать преимущества такого совместного развития", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Россия с уважением относится к древним цивилизациям, заявил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
