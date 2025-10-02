https://ria.ru/20251002/putin-2046039772.html
У России на границе с Финляндией будут вооруженные силы, заявил Путин
У России на границе с Финляндией будут вооруженные силы, заявил Путин
У России на границе с Финляндией будут вооруженные силы, заявил Путин
У России не было вооруженных сил в части, граничащей с Финляндией, а теперь будут, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
финляндия
У России на границе с Финляндией будут вооруженные силы, заявил Путин
Путин: у России не было войск на границе с Финляндией, но теперь будут