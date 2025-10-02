https://ria.ru/20251002/putin-2046039468.html
У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сообщил Путин
У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сообщил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сообщил Путин
У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
россия
У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сообщил Путин
Путин: в России идет работа над созданием новых систем гиперзвукового оружия
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут", — подчеркнул он.
Президент также напомнил о создании ракеты "Орешник".
"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это всё-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", — отметил глава государства.
Он добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите. При этом Путин отметил, что наша страна нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, в то время как США делают это по всему миру. Тем не менее, тактического оружия у Москвы даже больше, чем у Вашингтона, уточнил президент.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.