У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сообщил Путин

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

« "У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут", — подчеркнул он.

Президент также напомнил о создании ракеты "Орешник".

"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это всё-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", — отметил глава государства.

Он добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите. При этом Путин отметил, что наша страна нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, в то время как США делают это по всему миру. Тем не менее, тактического оружия у Москвы даже больше, чем у Вашингтона, уточнил президент.