Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
21:56 02.10.2025
Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут, заявил Путин
Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
финляндия
владимир путин
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, россия, финляндия, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут, заявил Путин

Путин не исключил, что Финляндию не будут спрашивать при принятии решений НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут.
"Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются, кто их спрашивать-то будет финов", — сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Все страны НАТО воюют с Россией, заявил Путин
В миреРоссияФинляндияВладимир ПутинНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
