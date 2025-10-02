https://ria.ru/20251002/putin-2046038982.html
Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Финляндию при принятии решений НАТО спрашивать не будут. РИА Новости, 02.10.2025
