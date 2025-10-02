https://ria.ru/20251002/putin-2046038157.html
Россия может гордиться наработками в сфере ИИ, считает Путин
Россия может гордиться наработками в сфере ИИ, считает Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия может гордиться наработками в сфере ИИ, считает Путин
У России есть определенные наработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которыми можно гордиться, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:54:00+03:00
2025-10-02T21:54:00+03:00
2025-10-02T21:54:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_0:102:3248:1930_1920x0_80_0_0_70a70bda707574c720c762d6bbe08e87.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045993689.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d32e57fdd3d6ff48726ca22a06c4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Технологии, Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Россия может гордиться наработками в сфере ИИ, считает Путин
Путин: у России есть наработки в сфере ИИ, которыми можно гордиться