Путин: в России есть американцы, поддерживающе традиционные ценности - РИА Новости, 02.10.2025
21:49 02.10.2025
Путин: в России есть американцы, поддерживающе традиционные ценности
Путин: в России есть американцы, поддерживающе традиционные ценности
В России есть американцы, которые готовы отдать жизнь за традиционные ценности, последователи американского консервативного активиста Чарли Кирка должны знать... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
сша
украина
чарли кирк
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, чарли кирк, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Украина, Чарли Кирк, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Путин: в России есть американцы, готовые отдать жизнь за традиционные ценности

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2окт - РИА Новости. В России есть американцы, которые готовы отдать жизнь за традиционные ценности, последователи американского консервативного активиста Чарли Кирка должны знать об этом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сторонники Кирка в США должны знать, что здесь у нас в России есть американцы, которые также борются (за традиционные ценности - ред.) и также готовы отдать свои жизни за это и отдают", - сказал Путин.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Гости панихиды по Кирку в США признались в любви к России
