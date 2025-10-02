Россия решила все, что хотела, в отношениях со Швецией, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Россия решила все, что хотела, в отношениях со Швецией, еще в ходе Полтавской битвы, сейчас проблем больше нет, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин: Все, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавской битвы
Все, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавской битвы, заявил Путин. А все вопросы с Финляндией Россия решила в результате Второй мировой войны, добавил президент.
