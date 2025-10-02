Рейтинг@Mail.ru
21:49 02.10.2025 (обновлено: 21:51 02.10.2025)
Россия решила все, что хотела, в отношениях со Швецией, заявил Путин
Россия решила все, что хотела, в отношениях со Швецией, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Россия решила все, что хотела, в отношениях со Швецией, еще в ходе Полтавской битвы, сейчас проблем больше нет, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. Это было давно. Никаких проблем у нас больше нет", — сказал Путин.
РоссияШвецияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
