Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным
Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что применять ракеты Tomahawk на Украине без прямого участия... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
украина
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
украина
Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным
Путин: применение Tomahawk на Украине без участия военных США невозможно