Поставка Украине Tomahawk станет новым этапом эскалации, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективе появления ракет Tomahawk у Киева, заявил, что это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США.
"Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет, ну а как же? Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
29 сентября, 12:34