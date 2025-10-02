Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования семье американского активиста Кирка - РИА Новости, 02.10.2025
21:45 02.10.2025
Путин выразил соболезнования семье американского активиста Кирка
Путин выразил соболезнования семье американского активиста Кирка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким американского активиста Чарли Кирка, который был смертельно ранен в прямом эфире в США. РИА Новости, 02.10.2025
Путин выразил соболезнования семье американского активиста Кирка

Путин выразил соболезнования семье и близким погибшего в США активиста Кирка

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким американского активиста Чарли Кирка, который был смертельно ранен в прямом эфире в США.
"Я прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким, мы сочувствуем и сопереживаем", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Дугин заявил о расколе в США из-за убийства Кирка
22 сентября, 01:44
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
