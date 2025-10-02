Путин выразил соболезнования семье американского активиста Кирка

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким американского активиста Чарли Кирка, который был смертельно ранен в прямом эфире в США.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
