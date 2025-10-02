Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046034676.html
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе
Убийство в США активиста Чарли Кирка - признак глубокого раскола в обществе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:42:00+03:00
2025-10-02T21:42:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
чарли кирк
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041488957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5eda44c4def977f9e7edc784dc1a0066.jpg
https://ria.ru/20250911/zakharova-2041189707.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041488957_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_671866c8a2ea80857ac468bf0bb86b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, чарли кирк, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Чарли Кирк, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе

Путин назвал убийство активиста Кирка в США признаком раскола в обществе

© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Убийство в США активиста Чарли Кирка - признак глубокого раскола в обществе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но это, конечно, признак того, что произошло, это признак глубокого раскола в обществе, глубокого раскола", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Кирк среди прочего выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка
11 сентября, 13:35
 
В миреСШАРоссияУкраинаЧарли КиркВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала