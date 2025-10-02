Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Убийство в США активиста Чарли Кирка - признак глубокого раскола в обществе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но это, конечно, признак того, что произошло, это признак глубокого раскола в обществе, глубокого раскола", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Кирк среди прочего выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
