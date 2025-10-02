Рейтинг@Mail.ru
Польша не станет локомотивом экономики Европы, заявил Путин
02.10.2025
Польша не станет локомотивом экономики Европы, заявил Путин
Польша не станет локомотивом экономики Европы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Польша не станет локомотивом экономики Европы, заявил Путин
Польша не станет локомотивом экономики Европы, как бы она ни хотела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, польша, европа, германия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Польша, Европа, Германия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Польша не станет локомотивом экономики Европы, заявил Путин

Путин: Польша не станет локомотивом экономики Европы, как бы она ни хотела

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Польша не станет локомотивом экономики Европы, как бы она ни хотела, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотя ситуация в экономике Европы, как мы сейчас говорили, она непростая. Я уже не говорю про Германию и Францию. Они, прежде всего Германия, были недавно локомотивами европейской экономики. И как бы, кстати, Польша ни хотела, она таким локомотивом не станет. Она хочет быть одним из лидеров Евросоюза. Мы это видим", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин заявил о продолжительной стагнации в экономике ЕС
