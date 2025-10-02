https://ria.ru/20251002/putin-2046034136.html
Москва не против восстановления отношений с Хельсинки, заявил Путин
Москва не против восстановления отношений с Хельсинки, заявил Путин
Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадочек остался, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 02.10.2025
Москва не против восстановления отношений с Хельсинки, заявил Путин
