Москва не против восстановления отношений с Хельсинки, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадочек остался, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай.

"Если захотят как-то восстанавливать отношения, мы не против, но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а осадочек остался", - сказал он.