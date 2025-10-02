https://ria.ru/20251002/putin-2046032876.html
Путин назвал молодых людей в Сербии патриотами
Путин назвал молодых людей в Сербии патриотами - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал молодых людей в Сербии патриотами
Молодые люди в Сербии - патриоты, они должны понять, что лучше для страны, заявил президент России Владимир Путин, говоря об угрозе цветной революции. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:36:00+03:00
2025-10-02T21:36:00+03:00
2025-10-02T21:36:00+03:00
в мире
сербия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20250321/vulin-2006356716.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Владимир Путин
Путин назвал молодых людей в Сербии патриотами
Путин: молодые люди в Сербии должны понять, что лучше для страны