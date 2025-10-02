Рейтинг@Mail.ru
21:36 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046032696.html
Путин отметил дисбаланс в торговле с Индией
Путин отметил дисбаланс в торговле с Индией
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что у России с Индией дисбаланс в торговом балансе. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:36:00+03:00
2025-10-02T21:36:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_203557d970f988d6e3125feec35ca031.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046007072.html
в мире, россия, индия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин отметил дисбаланс в торговле с Индией

Путин заявил о дисбалансе товарооборота с Индией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что у России с Индией дисбаланс в торговом балансе.
"У нас дисбаланс торгового баланса с Индией. Прошу прощения за тавтологию. И мы это знаем, видим. И мы вместе с индийскими друзьями и партнерами думаем о том, как облагородить этот товарооборот", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
В миреРоссияИндияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
