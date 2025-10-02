Рейтинг@Mail.ru
Россия ценит, что Индия не забывает о ее помощи, заявил Путин
21:32 02.10.2025
Россия ценит, что Индия не забывает о ее помощи, заявил Путин
Россия ценит, что Индия не забывает о помощи Москвы в борьбе Индии за независимость, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Россия ценит, что Индия не забывает о ее помощи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия ценит, что Индия не забывает о помощи Москвы в борьбе Индии за независимость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения с Индией у нас носят особый характер еще со времен Советского Союза, со времен, когда индийский народ боролся за свою независимость. В Индии это помнят, знают, ценят, а мы ценим, что в Индии об этом (о помощи Москвы - ред.) не забывают", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Заголовок открываемого материала