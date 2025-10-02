Путин ждет своего визита в Индию

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ждет своего визита в Индию, поездка состоится в начале декабря.

"Я, честно говоря, тоже жду этой поездки в начале декабря", - сказал он.