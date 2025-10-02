Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию
21:30 02.10.2025
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.
"Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?" - спросил в шутку ведущий сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов.
"Не буду больше! Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон", - пошутил в ответ Путин.
"Знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу НЛО. Там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно - молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Вот и пусть ловят там все это", - заключил президент.
В сентябре датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
ДанияФранцияВладимир ПутинВ миреВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
