Путин прокомментировал беспорядки в Сербии
21:28 02.10.2025 (обновлено: 22:30 02.10.2025)
Путин прокомментировал беспорядки в Сербии
Те, кто толкает молодых людей в Сербии выходить на улицы, хочет, чтобы сербский народ и дальше страдал, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: те, кто толкает молодежь на улицы в Сербии, хотят, чтобы народ страдал

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Те, кто толкает молодых людей в Сербии выходить на улицы, хочет, чтобы сербский народ и дальше страдал, заявил президент России Владимир Путин.
"Они никогда не должны забывать, через какие страдания прошел сербский народ - и до Первой мировой войны, и в ходе Первой мировой войны, и после нее, и в преддверии Второй (мировой войны - ред), и во время Второй (мировой войны - ред) сербский народ страдал. Те, кто толкает молодых людей на улицы, хочет, чтобы сербский народ и дальше страдал. Так же, как некоторые хотят, чтобы страдал народ российский - прямо об этом говорят", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин назвал цветную революцию неконституционным захватом власти
