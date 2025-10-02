Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали вопросы, а не навязывали друг другу, что делать.
"Мы обсуждали, понимаете: "Вот я хочу, чтобы вот это было". Мы обсуждали, а не то чтобы кто-то говорил: "Вот я считаю, что вы должны сделать так, а вы должны так, а вы - шляпу сними!" — сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.