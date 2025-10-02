Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске - РИА Новости, 02.10.2025
21:27 02.10.2025
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали вопросы, а не навязывали друг другу, что делать. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
аляска
великий новгород
владимир путин
дональд трамп
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
аляска
великий новгород
Новости
Путин: с Трампом мы обсуждали вопросы, а не говорили "вы должны сделать так, а вы так, шляпу сними!"
Путин рассказал, что с Трампом они обсуждали вопросы, а не говорили: "вы должны сделать так, а вы так, шляпу сними!"
в мире, россия, аляска, великий новгород, владимир путин, дональд трамп, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Аляска, Великий Новгород, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске

Путин рассказал, что с Трампом они обсуждали вопросы, а не указывали друг другу

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали вопросы, а не навязывали друг другу, что делать.
"Мы обсуждали, понимаете: "Вот я хочу, чтобы вот это было". Мы обсуждали, а не то чтобы кто-то говорил: "Вот я считаю, что вы должны сделать так, а вы должны так, а вы - шляпу сними!" — сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске
