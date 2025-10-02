https://ria.ru/20251002/putin-2046028981.html
Путин рассказал о дефиците бюджета
Путин рассказал о дефиците бюджета - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о дефиците бюджета
В РФ небольшой дефицит бюджета, в этом году - 2,6%, на следующий год власти планируют показатель 1,6%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о дефиците бюджета
Путин: в России небольшой дефицит бюджета, в этом году 2,6%