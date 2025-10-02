https://ria.ru/20251002/putin-2046028820.html
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией
Президент России Владимир Путин заявил, что поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проработать вопросы развития торговых отношений РФ и Индии. РИА Новости, 02.10.2025
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией
