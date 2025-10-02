Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046028820.html
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией - РИА Новости, 02.10.2025
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией
Президент России Владимир Путин заявил, что поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проработать вопросы развития торговых отношений РФ и Индии. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:26:00+03:00
2025-10-02T21:26:00+03:00
экономика
россия
индия
денис мантуров
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984822043_281:479:3070:2048_1920x0_80_0_0_645133b02680971e7967d8d8216ad248.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046027962.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984822043_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3fea2bdabfeeb76185600012412cf860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, денис мантуров, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин поручил Мантурову проработать развитие торговых отношений с Индией

Путин поручил Мантурову проработать вопросы развития торговых отношений с Индией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Денис Мантуров во время встречи
Владимир Путин и Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Денис Мантуров во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проработать вопросы развития торговых отношений РФ и Индии.
"Я совсем недавно, буквально несколько дней назад, дал поручение, еще одно поручение правительству, сопредседателю межправкомиссии с нашей стороны, господину Мантурову, чтобы он с коллегами из правительства продумал все возможные варианты развития торгово-экономических связей", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о торговых отношениях с Индией.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о работе МИД России и Индии
Вчера, 21:24
 
ЭкономикаРоссияИндияДенис МантуровВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала