Путин призвал повысить зарплату высококвалифицированным специалистам
Путин призвал повысить зарплату высококвалифицированным специалистам
2025-10-02T21:26:00+03:00
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты в России должны получать более высокую зарплату, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
