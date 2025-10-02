Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал повысить зарплату высококвалифицированным специалистам - РИА Новости, 02.10.2025
21:26 02.10.2025
Путин призвал повысить зарплату высококвалифицированным специалистам
общество
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты в России должны получать более высокую зарплату, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
общество, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Общество, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты в России должны получать более высокую зарплату, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Общество Россия Владимир Путин Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
