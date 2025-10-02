https://ria.ru/20251002/putin-2046028355.html
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии
Ситуация с протестами в Сербии - внутреннее дело этого государства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии
Путин назвал ситуацию с протестами в Сербии внутренним делом страны